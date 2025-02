Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und Verletzten

Greiz (ots)

Weida. Am Samstag den 08.02.2025 ereignete sich gegen 09:35 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich des Roßmäßlerweges in Weida, beim welchem die 93-jährige Verursacherin leicht verletzt wurde. Die Fahrerin befuhr mit ihrem PKW, Opel den Roßmäßlerweg und wollte hier in den Fichteweg einbiegen, schätzte jedoch die Kurve falsch ein und kam mit der Front ihres PKW an einem steinernen Blumenkasten zum Stehen. Nach der ersten Kollision versuchte die Fahrerin ein Stück rückwärts zu fahren, kam dabei jedoch, aus bislang unbekannten Gründen, wiederholt von der Fahrbahn ab und kollidierte nach einigen Metern erneut mit einem Gartenzaun, durchbrach diesen und stieß mit einem Bauteil einer Klärgrube/ Kläranlage auf dem Grundstück des Geschädigten zusammen. Durch die Kollisionen entstand erheblicher Sachschaden an dem PKW der Unfallverursacherin, sowie ein Schaden im fünfstelligen Bereich bei dem Geschädigten. <MS>

