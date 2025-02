Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung in Zeulenroda-Triebes

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. In der Nacht vom 06.02 auf den 07.02.2025 rissen bisweilen unbekannte Täter das Bushaltestellenschild der Haltestelle "Zeulenroda, Alte Gießerei" in der Straße Flur Lohe, Höhe der Hausnummer 2 aus der Verankerung im Boden und warfen dieses in der Nähe in den Straßengraben. Hierbei wurde das Schild beschädigt und konnte nicht mehr aufgestellt werden. Durch die Polizeiinspektion Greiz wurde zunächst ein Strafverfahren wegen der begangen Sachbeschädigung gegen Unbekannt eingeleitet. Daher bittet die Polizei um sachdienliche Zeugenhinweise, welche unter Angabe der Bezugsnummer: 0034910/2025, unter der Tel.: 03661-6210 entgegengenommen werden. <MS>

