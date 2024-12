Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Tasche schmort auf dem Herd

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Rauchentwicklung sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Sonntagmittag in die Marienburger Straße ausgerückt. Zeugen waren wegen des Rauchs von einem Wohnungsbrand ausgegangen und hatten die Rettungsleitstelle verständigt. Wie sich vor Ort herausstellte, handelte sich jedoch lediglich um eine Kunstleder-Tasche, die auf dem angeschalteten Küchenherd lag und dadurch anfing zu schmoren. Nach Angaben der Bewohnerin habe vermutlich ihre kleine Tochter in einem unbeobachteten Moment den Herd eingeschaltet.

Mutter und Kind wurden vorsorglich wegen des Rauchgases vom Rettungsdienst untersucht. Eine weitere Behandlung erwies sich jedoch als nicht notwendig.

Der entstandene Schaden beschränkt sich auf die angeschmorte Tasche. Die Wohnung musste lediglich von der Feuerwehr ausgiebig belüftet werden, blieb aber bewohnbar. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell