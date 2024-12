Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beute im Keller gemacht

Kaiserslautern (ots)

Der Keller eines Mehrfamilienhauses am Sonnenberg war in den vergangenen Tagen das Ziel von Einbrechern. Am Freitagnachmittag fiel Bewohnern auf, dass sich vermutlich Unbefugte Zugang zu dem Kellerbereich verschafft und dort zwei Abteile von Mietern aufgehebelt haben.

Gestohlen wurden den Überprüfungen zufolge ein Mountainbike, eine Bohrmaschine, ein Elektrohobel, Schachfiguren, eine Bierkiste sowie ein Rucksack. Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt. Ebenso ist die genaue Tatzeit unklar.

Zeugen, die gesehen haben, wer die Beute abtransportiert hat, beziehungsweise welches Fahrzeug benutzt wurde, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell