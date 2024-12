Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verdacht des Tötungsdelikts: 20-Jähriger in Untersuchungshaft

Wolfstein (Kreis Kusel) (ots)

Wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts ermitteln die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und das Polizeipräsidium Westpfalz gegen einen Mann aus der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein. Ihm wird vorgeworfen, am Samstagabend einen 23-Jährigen in einer Wohnung tödliche Stichverletzungen zugefügt zu haben. Ein 19-Jähriger kam mit schweren Stichverletzungen ins Krankenhaus, auch dafür soll der 20-Jährige verantwortlich sein. Einsatzkräfte der Polizei nahmen ihn noch am Abend in einem Nachbarort fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ordnete ein Ermittlungsrichter die Untersuchungshaft wegen Flucht- und Verdunklungsgefahr sowie wegen der Schwere der Tat an. Gegenüber dem Gericht machte der 20-Jährige von seinem Schweigerecht Gebrauch. Der Verdächtige wurde in eine Jugendstrafanstalt gebracht. Nach ersten Erkenntnissen waren sich die Beteiligten bekannt. Die Ermittlungen zu Tathergang und Motiv dauern an. Die Leiche des Verstorbenen wird obduziert. Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern wird zu gegebener Zeit über das Ergebnis der weiteren Ermittlungen berichten. |erf

