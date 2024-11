Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst -St. Tönis: Kripo ermittelt nach Raub und sucht Zeuginnen und Zeugen

Tönisvorst -St. Tönis (ots)

Das Kriminalkommissariat 2 ermittelt derzeit zu einem Raub, der sich in der Nacht zum 13. November St. Tönis ereignete hatte. Ein 60-jähriger Mann aus Tönisvorst war in der Nacht mit der Straßenbahn unterwegs und stieg gegen 00.50 Uhr an der Haltestelle Biwak aus. Hier bemerkte er zwei Personen, die ihm folgten. Möglicherweise befanden sich beide auch zuvor in der Straßenbahn. An der Einmündung Kornstraße / Berliner Straße wurde er dann von den Personen angegangen. Das Duo raubte die Geldbörse des Mannes. Möglicherweise könnten es ein Mann und eine Frau gewesen sein. Anschließend flüchteten beide in unbekannte Richtung. Die Kripo fragt: Wer hat zur tatrelevanten Zeit verdächtige Personen in dem Bereich beobachtet? Hinweise über die 02162/377-0. /wg (1030)

