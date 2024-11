Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Einbruch in leerstehende Erdgeschosswohnung

Viersen (ots)

In dem Zeitraum vom 20.11.2024 bis 21.11.2024 gelangten unbekannte Tatverdächtige in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Grefrather Straße in Viersen-Süchteln. Die Wohnung selbst ist aktuell unbewohnt und wird renoviert. Am 21.11.2024 wurde gegen 13:30 Uhr von den Geschädigten ein aufgehebeltes Fenster zur Wohnung bemerkt. Nach ersten Feststellungen wurden diverse elektrische Werkzeuge entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Viersen unter der Rufnummer 02162-377-0 zu melden. /bru (1028)

