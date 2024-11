Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Mutmaßlicher Räuber gefasst - Wer hat Hinweise zu den Gegenständen?

Nettetal-Lobberich (ots)

Der Mann, der mutmaßlich am Dienstag vergangener Woche eine 88-jährige Nettetalerin auf dem Parkplatz der Volksbank an der Niedieckstraße in Lobberich überfallen hat (wir berichteten in unserer Meldung 990), ist gefasst.

Die Anteilnahme in den sozialen Netzwerken war groß. Durch das Teilen der Inhalte und Hinweise an die Polizei Viersen konnte ein 59-jähriger Nettetaler gefasst werden. Der Tatverdächtige befindet sich aktuell in Untersuchungshaft und wartet dort auf seine Gerichtsverhandlung. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung konnten die Einsatzkräfte weitere Gegenstände sicherstellen. Es ist nicht auszuschließen, dass diese aus anderen Straftaten stammen.

Bilder dieser Gegenstände finden Sie auf der Internetseite der Polizei Viersen unter https://viersen.polizei.nrw/artikel/nettetal-mutmasslicher-raeuber-gefasst-wer-hat-hinweise-zu-den-gegenstaenden

Die Kriminalpolizei ermittelt. Haben Sie Hinweise zu den Gegenständen? Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0 bei der Polizei. /js (1025)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell