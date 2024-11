Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Tödlicher Verkehrsunfall

Willich (ots)

Gegen 9.50 Uhr am Mittwochvormittag ist es auf der St. Töniser Straße zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Eine 60-jährige Krefelderin war unterwegs in Richtung Krefeld. Sie kam mit ihrem Auto aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte vor einen Baum. Das Fahrzeug fing Feuer. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle. Die Unfallaufnahme wurde durch ein Verkehrsunfallteam unterstützt. Die St. Töniser Straße war bis gegen 15.45 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zu Unfallhergang und Ursache dauern an. /hei (1023)

