Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 13-Jährige aus Neersen vermisst

Willich-Neersen (ots)

Am Mittwoch, 20. November 2024, ist eine 13-Jährige aus Willich nicht von der Schule nach Hause zurückgekehrt. Sie wird seit Schulschluss - 13.45 Uhr - vermisst. Das Mädchen besucht die Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule in Willich-Schiefbahn. Das Mädchen ist etwa 1,65 Meter groß, schlank und hat rotbraunes langes Haar und Sommersprossen. Sie trägt eine Zahnspange. Bekleidet war sie mit einer grauen weiten Jeans, einem blauen Pullover mit gelber Aufschrift, einer schwarzen Mütze und weißen Turnschuhen. Ein Foto der Vermissten finden Sie unter folgendem Link im Fahndungsportal des Landeskriminalamts NRW: https://polizei.nrw/fahndung/151794 Sobald das Mädchen gefunden wird, wird der Link deaktiviert. Sollte er also nicht mehr funktionieren, können Sie davon ausgehen, dass die Fahndung nicht mehr aktuell ist. Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben? Bitte melden Sie sich unter der 02162/377-0 bei der Polizei in Viersen oder über die 110 bei jeder anderen Polizeidienststelle. /hei (1024)

