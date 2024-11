Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: E-Scooter wird beim Abbiegen übersehen

Viersen (ots)

Am Donnerstag befuhr eine 39jährige Pkw-Fahrerin aus Viersen gegen 13:45 Uhr den Willy-Brandt-Ring in Richtung Hohlstraße. An der Kreuzung zum Hoserkirchweg bog sie bei Grünlicht nach rechts in Richtung Krankenhaus ab. Hierbei übersah sie augenscheinlich den 17jährigen Viersener, der mit seinem E-Scooter ebenfalls bei Grünlicht den Radweg entgegengesetzt in Richtung Peterstraße befuhr. Hinweise auf eine defekte Lichtzeichenanlage haben sich nicht ergeben. Bei dem Zusammenstoß wurde der 17jährige leicht verletzt. Er begab sich selbstständig in das nahe gelegene Krankenhaus. Der E-Scooter wurde leicht beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Viersen unter der Rufnummer 02162-377-0 zu melden. /bru (1027)

