Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Tageswohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Willich (ots)

Am 21.11.2024 haben sich gegen 13:45 Uhr zwei Tatverdächtige unberechtigten Zugang zu einer Erdgeschosswohnung einer 87jährigen Geschädigten an der Bruchstraße in Schiefbahn verschafft. Die Täter haben hierbei augenscheinlich mit zwei weiteren Tatverdächtigen arbeitsteilig gearbeitet. Durch das Ablenken der Geschädigten auf einer Gebäudeseite, konnten sich weitere Tatverdächtige gewaltsamen Zugang zu ihrer Wohnung durch ein Erdgeschossfenster verschaffen. Aus der Wohnung wurde diverser Schmuck entwendet. Zwei Tatverdächtige flüchteten im Anschluss aus einem Fenster. Zwei Tatverdächtige liefen über einen Garagenhof. Insgesamt 4 Personen flüchteten daraufhin gemeinsam in Richtung Innenstadt. Die Tatverdächtigen können von Zeugen wie folgt beschrieben: 20 bis 30 Jahre, dunkle Haare, ungepflegt. Ein Tatverdächtiger trug einen Kapuzenpullover, wobei die Kapuze über den Kopf gezogen war. Er hatte weiterhin Jeans und Sneaker an. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Viersen unter der Rufnummer 02162-377-0 zu melden. /bru (1026)

