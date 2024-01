Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Dam: Weitere Packstation am Gewerbering aufgebrochen

Niederkrüchten-Dam (ots)

Zwischen dem 02.01.2024, 9 Uhr, und dem 03.01.2024, 9 Uhr, wurde erneut eine Packstation am Gewerbering in Dam aufgebrochen. Ein Mitarbeiter gab an, dass die Station am 02.01.2024 noch unversehrt gewesen sei, jedoch am 03.01.2024 ein Fach aufgebrochen wurde. Er bestätigt, dass keine Pakete entwendet wurden. Falls Sie also verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie diese bitte unter folgender Rufnummer: 02162/377-0. /jk (14)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell