LPI-G: Trunkenheitsfahrt in Greiz gestoppt

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Zwischen dem 02.02.2025 und dem 06.02.2025 wurden in der Schopperstraße in Zeulenroda-Triebes vier Kellerfenster, durch unbekannte Täter beschädigt. Alle Kellerfenster sind vergittert, so dass von Sachbeschädigung ausgegangen wird und entsprechende Ermittlungen eingeleitet wurden. Der Gesamtschaden beträgt ca. 800,- Euro. (BF) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

