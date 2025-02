LPI-G: Liebesschwindler zum Opfer gefallen

Gera (ots) - Gera: Im Zeitraum von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen (04.02., 14:00 Uhr bis 05.02.2025, 08:00 Uhr) versuchten unbekannte Täter zunächst in der Fröbelstraße in die Büroräume einer ansässigen Firma zu gelangen. Hierbei beschädigen diese den Türrahmen und verursachten einen Sachschaden in Höhe von ca. 2.500,- Euro (Bezugsnummer 0032384/2025). Ein Eindringen gelang nicht. Im selben Zeitraum ...

