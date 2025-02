Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl von Komplettradsätzen

Altenburg (ots)

Altenburg: Im Zeitraum von Mittwochabend zu Donnerstagmorgen (05.02. - 06.02.2025) entwendeten unbekannte Diebe in der Remsaer Straße zwei Komplettradsätze. Die Täter stiegen auf unbekannte Art und Weise auf das Gelände eines Autohandels und demontierten von zwei geparkten Fahrzeugen die Radsätze im Gesamtwert von ca. 7.000,- Euro. Anschließend entfernten sie die Unbekannten mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Kripo in Altenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Geschehens sich unter der Telefonnummer 03447 / 471-0 zu melden (Bezugsnummer 0033314/2025). (AK)

