Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trickbetrug am Telefon

Greiz (ots)

Greiz. Am 05.02.2025 gegen 14:00 Uhr erhielt eine 88-jährige Greizerin einen Anruf mit unterdrückter Rufnummer, in welcher sich ein angeblicher Polizist erkundigte, ob sie eine Kaution zahlen könne. Ihre Enkelin hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und könne nur gegen eine Kautionszahlung entlassen werden. Die 88-jährige lehnte es ab und beendete das Gespräch. Im Anschluss rief sie die Polizei an, wo sich natürlich herausstellte, dass es ein Betrüger am Telefon war. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen versuchten Betrug ein. Im Umland von Greiz kommt es in den vergangenen Tagen vermehrt zu solchen Betrugsmaschen. Die Polizei warnt vor Anrufen mit Geldforderungen. Gehen Sie nicht darauf ein! (BF)

