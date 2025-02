Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchte Einbrüche in Debschwitz

Gera (ots)

Gera: Im Zeitraum von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen (04.02., 14:00 Uhr bis 05.02.2025, 08:00 Uhr) versuchten unbekannte Täter zunächst in der Fröbelstraße in die Büroräume einer ansässigen Firma zu gelangen. Hierbei beschädigen diese den Türrahmen und verursachten einen Sachschaden in Höhe von ca. 2.500,- Euro (Bezugsnummer 0032384/2025). Ein Eindringen gelang nicht. Im selben Zeitraum probierten ebenfalls unbekannte Täter ein Fenster zu den Büroräumlichkeiten eines Fahrdienstleisters aufzubrechen, was ebenfalls misslang. Es entstand eine Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich (Bezugsnummer 0032399/2025). Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Einbruchsversuche sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 zu melden. (AK)

