Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fensterscheibe mit Luftgewehr beschädigt

Greiz (ots)

Langenwetzendorf: Am 05.02.2025 gegen 21:45 Uhr wurde durch einen unbekannten Täter mittels eines Luftgewehrs auf die Fensterscheibe eines 61-jährigen Mannes in Naitschau geschossen. Das Fenster wurde dabei beschädigt und es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro. Durch die Polizei wurde ein Diabolo sichergestellt und die Ermittlungen aufgenommen. (BF)

