Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Über 2,4 Promille am Vormittag

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kahla: In eine Verkehrskontrolle der Polizei geriet am Sonntagmorgen ein Fahrer eines Transporters am Brückenplatz. An den gläsernen Augen des 47-jährigen Lenkers war sofort zu erkennen, dass da etwas nicht stimmte. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, denn dieser wies ein Ergebnis über 2,4 Promille auf. Führerschein und Fahrzeugschlüssel gelangten auf Aufforderung sofort in die Hände der Beamten und die Anordnung einer Blutentnahme folgte. Den Führerschein wird der Mann so schnell nicht wiedersehen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell