Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streit um gepflückte Pflanzen

Jena (ots)

Am sogenannten Flussland in der Nähe der Ringwiese befindet sich ein Feld, auf dem mehrere Parzellen für den eigenen Gemüseanbau angeboten werden. Als ein Pächter am Sonntagnachmittag einen Nachbarsgärtner dabei beobachtete wie dieser von seiner Fläche Pflanzen entwendete, gerieten beide Parteien in Streit. Einsicht und Demut war bei den beiden Dieben jedoch nicht zu erkennen. Ganz im Gegenteil, die beiden 80-Jährigen beschimpften die Geschädigten und müssen sich nun strafrechtlich verantworten.

