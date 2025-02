Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am Samstagmorgen, den 08.02.2025 gegen 08:50 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich zwischen dem Salzweg und der Haardtstraße in Zeulenroda-Triebes ein Verkehrsunfall, bei welchem eine 20-jährige Opelfahrerin alleinbeteiligt gegen eine Laterne fuhr. Die Fahrerin hatte eigenen Angaben zufolge ihre Frontscheibe nicht vollständig vom Eis befreit als diese von Zuhause losfuhr. Im Bereich der Kreuzung sei ihr dies zum Verhängnis geworden, da sie deshalb den Straßenverlauf nicht richtig erkennen konnte und die Kurve falsch einschätzte. Im Kurvenbereich kam diese folglich von der Straße ab und kollidierte mit einem Laternenmast. Durch den Aufprall entstand Sachschaden am PKW, sowie an der Laterne. Weiterhin wurde die Fahrerin durch die Kollision verletzt und musste zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht werden. <MS>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell