Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz in Zeulenroda-Triebes

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Mehrere Polizeistreifen rückten gestern Abend (09.02.2025) in die Windmühlenstraße aus, nachdem ein Familienstreit zwischen einem 35-jährigen Mann und einer 31-jährigen Frau eskalierte. Im Zusammenhang mit dem Streit wurde die 31-Jährige verletzt. Die Beamten trafen in der Wohnung den äußerst aggressiven 35-Jährigen an. In der Folge leistete dieser massiv Widerstand, welcher gebrochen werden musste. Letzten Endes wurde der Herr in die Obhut medizinischer Fachkräfte übergeben. Die verletzte Frau kam ebenfalls ins Krankenhaus. Drei Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Die Greizer Polizei nahm die Ermittlungen zum Gesamtgeschehen auf. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell