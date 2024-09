Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Zoll verhindert erneut Drogenschmuggel am Bremer Kreuz

Kurierfahrer hatte über 30 kg Kokain und andere Drogen im Fahrzeug versteckt

Bremen (ots)

Der Zoll hat am Abend des 5. September 2024 auf dem Rastplatz Thünen an der Autobahn A 1 in der Nähe des Bremer Kreuzes bei einer Kontrolle eines in Schweden zugelassenen PKW 34 Kilogramm Kokain, 1 Kilogramm Amphetamine und rund 2 Gramm Marihuana sichergestellt.

Der 38-jährige Fahrzeugführer gab auf Befragen der Zöllner an, aus den Niederlanden zu kommen und nach Schweden weiterreisen zu wollen. Die Frage nach mitgeführten Drogen verneinte er zunächst, gab dann aber doch recht schnell freiwillig rund 2 Gramm Marihuana heraus. Die Beamten leiteten daraufhin sofort ein Strafverfahren ein, setzten aber dennoch die Kontrolle des Fahrzeuges fort. Im Kofferraum entdeckten sie dabei eine Manipulation in der Kofferraumwand. Mittels eines Endoskops konnten sie sich Zugang zu einem dahinterliegenden Hohlraum verschaffen. Dort kamen die Drogen zum Vorschein.

"Dieser Erfolg gibt unserem Kontrollansatz recht, regelmäßig im Landesinneren Kontrollen im Straßenverkehr durchzuführen, um den innereuropäischen Drogenschmuggel zu bekämpfen", erläutert Nicole Tödter, Leiterin des Hauptzollamts Bremen, und ergänzt: "Für den Fahrer wird die Drogenfahrt Konsequenzen haben. Mit mehr als 30 Kilo Kokain erwischt zu werden ist alles andere als eine Kleinigkeit. Ich gehe von einem Straßenverkaufswert von rund 1,5 Millionen Euro für die Drogen aus."

Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Zollfahndungsamt Hannover übernommen.

