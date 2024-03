POL-H: Nachtragsmeldung: Seit Oktober 2023 vermisster Mann aus Uetze tot aufgefunden

Hannover (ots) - Nach einem Brand in einer Einliegerwohnung im Ortsteil Bordenau in Neustadt am Rübenberge am Dienstagmorgen, 12.03.2024, ist eine 59-jährige Bewohnerin an ihren Verletzungen verstorben. Weitere Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover bemerkte eine 31-jährige Bewohnerin eines ...

