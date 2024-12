Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl eines Motorrads

In der Zeit zwischen Mittwoch 11. Dezember 2024 20:00 Uhr bis Dienstag, 17. Dezember 2024 10:15 Uhr begaben sich unbekannte Täter an ein Einfamilienhaus in der Göttinger Straße und entwendeten ein verschlossenes Motorrad, Honda. Der Schaden wurde auf 6.600,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden (Tel.: 05493/91356-0) entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Montag, 16. Dezember 2024 20:00 Uhr bis Dienstag, 17. Dezember 2024 05:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Rangieren zwei Fahnenmaste im Bereich der Bahnhofstraße/Theaterweg. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Eine Schadenssumme ist nicht bekannt- Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 17. Dezember 2024, in der Zeit zwischen 07:30 Uhr bis 11:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 19-jährigen Heranwachsenden aus Lohne. Dieser hatte seinen Pkw, einen VW Golf, auf einem Parkplatz in der Straße Achtern Thun, untere Ebene der dortigen Parkpalette, abgestellt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Schaden wurde auf 300,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei aus Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

