Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Einbruch in Rathaus, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Nach einem Einbruch in das Historische Rathaus am Marktplatz haben die Beamten des Polizeireviers Rastatt die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen drangen die bislang unbekannten Täter im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagmorgen in das Gebäude ein. Im Inneren öffneten sie gewaltsam die Türe eines Büros und entwendeten hieraus offenbar mehrere technische Geräte. Ob noch weitere Gegenstände entwendet wurden und in welchem Bereich sich der hierdurch entstandene Schaden bewegt, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07222 761-0 bei der Polizei zu melden.

/li

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell