POL-OG: Bietigheim - Mülltonnen entzündet, Hinweise erbeten

Bietigheim (ots)

Zeugen haben am frühen Freitagmorgen auf dem Gelände des Festplatzes im Bereich "Stöckwiese" den Brand eines Mülleimers gemeldet. Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr und des Polizeireviers Rastatt haben bei einer Überprüfung kurz vor 5:30 Uhr drei weitere, heruntergebrannte Mülltonnen in der Schmiedbachstraße festgestellt. Es handelte sich hierbei um gelbe Mülltonnen verschiedener Haushalte. Während sich die Wehrleute um die Brandbekämpfung kümmerten, haben die Beamten des Polizeipostens Bietigheim die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung übernommen. Derzeit liegen keine Hinweise auf die Brandverursacher vor. Hinweisgeber, die in diesem Zusammenhang verdächtigen Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer: 07245 91271-0 bei den Ermittlern.

