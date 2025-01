Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl-Weitenung - Wohnungseinbruchsdiebstahl, Zeugen gesucht

Bühl-Weitenung (ots)

Die Polizei hat nach einem Wohnungseinbruchsdiebstahl am Donnerstagabend in der Gutenbergstraße die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die bislang unbekannten Täter im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 22:30 Uhr durch das gewaltsame Hochdrücken des Rollladens und anschließendem Öffnen des Fensters, Zutritt zum Anwesen. Da weitere Türen in der Wohnung offenbar verschlossen waren, wurden die Eindringlinge jedoch nicht fündig. Ein Diebstahlschaden entstand ersten Ermittlungen zufolge somit nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 zu melden.

