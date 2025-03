POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 11.03.2025

Goslar (ots) - Zwei schwerverletzte Motorradfahrer am Wochenende Am Samstagnachmittag befuhr ein 63jähriger Harley-Davidson-Fahrer aus der Region Hannover die L 504 von Torfhaus in Richtung Altenau. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und verletzte sich schwer. Es wird vermutet, dass die tief stehende Sonne den Fahrer blendete. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Am Sonntagmittag befuhr eine ...

