Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom 09.03.2025

Goslar (ots)

- Verkehrskontrolle endete in der Justizvollzugsanstalt

(Verstoß Pflichtversicherungsgesetz)

Schlewecke. Am Samstagnachmittag um 15 Uhr wurde ein 24-jähriger Bad Harzburger in der Breiten Straße fahrend mit einem sogenannten E-Scooter festgestellt. An dem von ihm genutzten Elektrokleinstfahrzeug war keine Versicherungsplakette angebracht. Der Verkehrskontrolle entzog sich der Fahrzeugführer zunächst und flüchtete fußläufig in ein Wohnhaus. Im Nachgang konnte die Person in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses festgestellt werden. Bei der Überprüfung der Personalien wurde ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau festgestellt. Die Person wurde der Justizvollzugsanstalt zugeführt und muss sich neben der mehrjährigen Haftstrafe noch zu den neuen Verfahren verantworten. Zur Herkunft des E-Scooters machte er keine Angaben.

i. A. Frischemeier, PHK

