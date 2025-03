Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 07.03.25

Goslar (ots)

Verkehrsunfall auf der B 242

Am Donnerstagmorgen, 07 Uhr, befuhr ein 30jähriger Osteroder die B 242 von Sonnenberg in Ri. Clausthal-Zellerfeld. In einer Rechtskurve, hinter dem Abzweig nach Riefensbeek, verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw, geriet ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab, beschädigte einige Verkehrszeichen und schleuderte dann in den rechten Straßengraben. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Sein mitfahrender Hund wurde in seiner Transportbox offensichtlich nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.

Killig, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell