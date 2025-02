Hauptzollamt Duisburg

HZA-DU: Das Hauptzollamt Duisburg informiert: Schließungen und Einschränkungen am Rosenmontag

Duisburg, Oberhausen, Essen, Mülheim an der Ruhr, Kreis Kleve, Kreis Wesel (ots)

Die folgenden Dienststellen des Hauptzollamts Duisburg bleiben am Rosenmontag, 03.03.2025, geschlossen:

- das Hauptzollamt, einschließlich der Nebenstellen,

- die Abteilung Kfz-Steuer, Köhnenstr. 5 - 11, 47051 Duisburg,

- das Zollamt Essen, Laubenhof 8, 45356 Essen und

- das Zollamt Emmerich, Albert-Einstein-Str. 1a, 46446 Emmerich.

Auf Grund der Schließung ist an diesem Tag die Abholung von Postsendungen bei den Zollämtern Emmerich und Essen nicht möglich.

Die Zollämter Duisburg / Ruhrort und Straelen-Autobahn sind am Rosenmontag geöffnet und zu den regulären Zeiten erreichbar. In dringenden Fällen betreffend Kraftfahrzeugsteuerangelegenheiten können Bürger/innen persönlich und telefonisch das Zollamt Straelen-Autobahn, Niederdorfer Str. 86, 47638 Straelen in der Zeit von 7:30 Uhr bis 15:00 Uhr erreichen.

Am 04.03.2025 sind die Dienststellen des Hauptzollamts Duisburg wieder uneingeschränkt geöffnet.

