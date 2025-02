Hauptzollamt Duisburg

HZA-DU: Am Valentinstag in Untersuchungshaft - Hauptzollamt Duisburg stellt Rauschgift sicher

Duisburg; Kreis Kleve; Kreis Wesel; Essen; Oberhausen; Mülheim a. d. Ruhr (ots)

Am 14.02.2025 kontrollierten Einsatzkräfte der Kontrolleinheit Verkehrswege routinemäßig in Höhe der Autobahnausfahrt A 3 / Elten einen aus den Niederlanden einreisenden Pkw. Fahrerin war eine 52-jährige Frau. Sie gab gegenüber den Einsatzkräften an keine verbotenen Waren mit sich zu führen. Dabei machte sie auf die Beamten einen nervösen Eindruck.

Bei der Kontrolle des Fahrzeugs wurden die Einsatzkräfte fündig. Im Kofferraum sichteten sie Plastiktüten, in denen sich zwei szenetypisch verpackte Pakete befanden. Die Überprüfung ergab, dass es sich um Kokain handelt. In der Summe versuchte die 52-jährige Frau rund 2 Kilogramm Kokain zu schmuggeln. Die Einsatzkräfte nahmen die Frau vor Ort vorläufig fest und stellten das Rauschgift sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kleve wurde durch das zuständige Amtsgericht Kleve Haftbefehl erlassen. Die weiteren Ermittlungen werden im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kleve durch das Zollfahndungsamt Essen geführt. Weitere Angaben können derzeit aufgrund der noch laufenden Ermittlungen nicht erteilt werden.

