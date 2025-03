POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 04.03.2025

Goslar (ots) - Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 02.03.2025 Vienenburg Am 01.03.2025, zwischen 08.50 Uhr - 11.44 Uhr, kam es in der Lierestraße zu einem Verkehrsunfall. Beschädigt wurde dort ein grauer VW Golf. Offensichtlich streifte ein anderes Kraftfahrzeug den parkenden PKW. An dem VW Golf entstand ein geschätzter Sachschaden von 500,- EUR. Der ...

