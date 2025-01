Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Fahndung nach versuchtem Wohnungseinbruch in Mosbach

Heilbronn (ots)

Mosbach: Fahndung nach versuchtem Wohnungseinbruch Am 19. Dezember 2024 betrat ein bislang unbekannter Mann in der Waldstraße in Mosbach mehrere in Ortsrandlage gelegene Grundstücke. Dabei versuchte er sich Zutritt zu mindestens einem Wohnhaus zu verschaffen. Gegen 19:14 Uhr konnte eine Überwachungskamera auf einem betroffenen Grundstück Bilder des Mannes aufzeichnen.

Beschreibung des Gesuchten:

- Circa 40 - 55 Jahre alt - Circa 175 - 180 cm groß - Heller Teint - Bekleidet mit Adidas-Basecap, Brille, Schlauchschal, Jacke, Hose und dunkle Sneaker mit einer hellen Sohle

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachten konnten oder Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Mosbach unter der Telefonnummer 07131 104-444 zu melden.

Die Fahndung sowie die Bilder der Überwachungskammera sind unter https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/mosbach-wohnungseinbruchsdiebstahl-versuch/ abzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell