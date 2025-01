POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Zeugen nach tödlichem Verkehrsunfall gesucht

Heilbronn (ots) - Heilbronn: Lkws nach Unfallflucht gesucht Nach einer Unfallflucht in Heilbronn am Montagmorgen, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 8 Uhr fuhr ein 40-Jähriger mit seinem VW Passat hinter einer 51-jährigen Audi-Fahrerin auf der Wannenäckerstraße in Richtung Industriegebiet. Auf Höhe des Feldwegs ...

mehr