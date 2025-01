Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unfallflucht, Betrunken Unfall gebaut, Einbruch und Baucontainer aufgebrochen

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Lkws nach Unfallflucht gesucht Nach einer Unfallflucht in Heilbronn am Montagmorgen, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 8 Uhr fuhr ein 40-Jähriger mit seinem VW Passat hinter einer 51-jährigen Audi-Fahrerin auf der Wannenäckerstraße in Richtung Industriegebiet. Auf Höhe des Feldwegs zum Baustellengelände des KI Parks stand ein Lkw mit eingeschalteter Warnblinkanlage. Dieser blockierte die Wannenäckerstraße in Richtung der Kreisstraße 9560. Ein den beiden Pkws entgegenkommender Lkw fuhr an dem Hindernis vorbei und geriet hierbei über die Sperrfläche auf die Fahrbahn der beiden Autos. Die Audi-Fahrerin musste eine Gefahrenbremsung sowie eine Lenkbewegung nach rechts ausführen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Auch der VW-Fahrer bremste seinen Pkw stark ab, fuhr dem Audi allerdings trotzdem hinten auf. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. Beide mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Fahrer des Lkw setzte nach dem Unfall seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Auch der zuvor am Straßenrand stehende Lkw war beim Eintreffen der Beamten nicht mehr vor Ort. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder den beiden Lkws machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Neckarsulm: Betrunken von Fahrbahn abgekommen Fast 0,8 Promille zeigte der Atemalkoholtest eines Mannes nach einem Unfall am Montagabend bei Neckarsulm an. Gegen 19.45 Uhr war ein 38-Jähriger mit seinem Fiat Punto auf der Bundesstraße 27 von Mosbach kommend in Richtung Heilbronn unterwegs. An der Anschlussstelle Heilbronn-Neckarsulm wechselte der Mann mit seinem Auto auf die Auffahrt, um auf die Autobahn in Richtung Weinsberg zu gelangen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit brach das Heck des Fiat aus, weshalb der 38-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Leitplanke kollidierte. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro. Im Rahmen der folgenden Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Nachdem der durchgeführte Atemalkoholtest einen Wert von knapp 0,8 Promille anzeigte, musste der Fiat-Fahrer die Beamten nicht nur zur Blutentnahme begleiten, sondern auch seinen Führerschein abgeben.

Offenau: Zeugen nach erneutem Einbruch in Markthalle gesucht Unbekannte verschafften sich am vergangenen Wochenende unberechtigt Zutritt zur Markthalle in Offenau. Zwischen Samstagabend, 17.30 Uhr, und Montagmorgen, 5 Uhr, öffneten der oder die Täter gewaltsam die elektrische Schiebetüre des Gebäudes in der Hauptstraße und gelangten so ins Innere. Anschließend wurden die Räumlichkeiten einer Bäckerei durchwühlt, vier Bezahlautomaten sowie Spinde in den Umkleiden aufgebrochen und das Bargeld aus den Automaten entwendet. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 4.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Untergruppenbach: Baucontainer auf Schwimmbadgelände aufgebrochen - Zeugen gesucht Unbekannte brachen am Wochenende in Untergruppenbach zwei Baucontainer auf. Zwischen Freitagabend, 23 Uhr, und Montagmorgen, 6.50 Uhr, machten sich die Täter zunächst an dem Bauzaun welcher die Baustelle im Freibad in der Obergruppenbacher Straße absicherte zu schaffen. Nachdem sie auf das Gelände gelangt waren, hebelten sie die beiden Container auf und entwendeten eine Rüttelmaschine, die auf dem Dach eines der Container abgestellt war. Ob auch Gegenstände aus dem Inneren der Baucontainer gestohlen wurden ist derzeit noch unklar. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum rund um das Freibad verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen? Hinweise nimmt der Polizeiposten Weinsberg-Untergruppenbach unter der Telefonnummer 07131 644630 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell