POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Taschendiebstahl, Verkehrsunfall und gefährliches Überholmanöver

Adelsheim: Geldbörse aus Manteltasche gestohlen - Wer hat etwas gesehen?

Opfer eines Taschendiebstahls wurde eine 74-Jährige am Montagmittag gegen 12.30 Uhr in Adelsheim. Die Seniorin besuchte einen Lebensmitteldiscounter in der Unteren Austraße, als sie von dem bislang unbekannten Mann angesprochen wurde. Einen kurzen Moment der Unachtsamkeit nutzte der Tatverdächtige wohl, um die Geldbörse der Dame aus deren Manteltasche zu stehlen. Die Geschädigte stellte das Fehlen der Geldbörse erst an der Kasse fest. Zu dem Tatverdächtigen ist bislang bekannt, dass es sich um eine männliche Person normaler Statur handelte. Der Täter soll zwischen 160 bis 180 cm groß sein und kastanienfarbenes Haar haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Adelsheim unter 06291 648770 entgegen.

Mosbach: Bauzaun auf die Fahrbahn gestellt - Zeugen gesucht

Wer für einen Verkehrsunfall in der Hermann-Schulze-Delitzsch-Straße verantwortlich ist, ist aktuell noch Gegenstand laufender Ermittlungen des Polizeireviers Mosbach. Die Täter stellten vermutlich am Samstagabend gegen 19.30 Uhr ein Bauzaunfeld auf die Fahrbahn, sodass diese nahezu vollständig blockiert war. Ein 54-jähriger BMW-Fahrer erkannte das Hindernis zu spät und kolliderte mit dem Zaunelement. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von schätzungsweise 1.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter 06261 8090 entgegen.

Walldürn/ B27: Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht

Zu einem gefährlichen Überholmanöver kam es am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der Bundesstraße 27 zwischen Walldürn und Buchen. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand überholte ein weißer Kompaktwagen mit Mosbacher Kennzeichen in Fahrtrichtung Buchen mehrere hintereinanderfahrende Fahrzeuge und gefährdete hierbei auch den Gegenverkehr.

Das Polizeirevier Buchen sucht nun Zeugen des Vorfalls und insbesondere den Fahrer oder die Fahrerin des gefährdeten Fahrzeugs. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 06281 9040 melden.

