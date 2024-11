Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fünf Verletzte nach Verkehrsunfall

Erfurt (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es Donnerstagnachmittag gegen 13:30 Uhr in Erfurt. Eine 84-Jährige war mit ihrem Mercedes auf der Landstraße in Richtung Waltersleben unterwegs gewesen. An einer roten Ampel stoppte ein vor ihr fahrender Seat. Die Seniorin beabsichtigte ebenfalls anzuhalten. Dabei verwechselte sie jedoch vermutlich das Gas- mit dem Bremspedal und fuhr dem Seat hinten auf. Dabei wurde die 84-Jährige schwer verletzt. Die vier Insassen des Seats erlitten leichte Verletzungen. Alle Unfallbeteiligten mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden von etwa 30.000 Euro. Auch an der Leitplanke entstanden Schäden von etwa 1.500 Euro. (SE)

