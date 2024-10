Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizist beweist gutes Gespür - 26-Jähriger vorläufig festgenommen - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Sonntagmittag (20.10.2024) ist ein 26-Jähriger in Siegen festgenommen worden.

Ein Polizist hatte zuvor ein gutes Gespür bewiesen. Der Beamte war in seiner Freizeit auf einer Verkaufsplattform für Autos auf ein Inserat für einen Audi gestoßen. Er kontaktierte den Verkäufer und man vereinbarte ein Treffen auf einem Supermarkt Parkplatz in der Sandstraße. Aufgrund des deutlich unter dem Marktwert liegenden Preises des Fahrzeugs und der Tatsache, dass der Verkäufer den Kauf unbedingt anschließen wollte, kamen dem Polizisten Zweifel an der Seriosität des Angebots.

Er kontaktierte daraufhin Polizeikräfte der Wache Siegen.

Bei einer Überprüfung des Fahrzeugs und des 26-jährigen Verkäufers staunten die Ordnungshüter nicht schlecht. Der Audi und die angebrachten Kennzeichen lagen der Polizei zur Fahndung nach einem Diebstahl ein.

Im Inneren des Pkw konnten die Polizisten weitere geklaute Kennzeichen sowie gefälschte Fahrzeugdokumente auffinden.

Der 26-Jährige, der ein Butterflymesser mit sich führte, stand ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest verlief positiv.

Bei einer weiteren Überprüfung kam zu Tage, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Doch das sollte noch nicht alles sein. Zwei Haftbefehle waren auch noch offen.

Der 26-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell