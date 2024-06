Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der LPI Jena vom 23.06.2024

Jena (ots)

Vermehrt Fahrrad/- E-Bike Diebstähle im Jenaer Zentrum

Am Wochenende kam es im Schutzbereich des Inspektionsdienstes Jena vermehrt zu Diebstählen von Fahrrädern und E-Bikes. Dabei griffen bis jetzt unbekannte Täter immer wieder Fahrräder an, welche an öffentlichen Plätzen ordnungsgemäß, mittels Schloss gesichert, standen. In einzelnen Fällen wurden die hochwertigen Räder sogar zur Mittagszeit entwendet. Zwei Fahrräder konnten im unmittelbaren Nahbereich wieder aufgefunden werden. Hierbei waren der oder die Täter sehr wahrscheinlich bei der Tathandlung im Schillergäßchen und im Eingangsbereich der ThULB, durch Bürger gestört worden. In einem Falle sucht die Polizei noch nach dem Eigentümer eines blauen Mountainbikes der Marke "KU-Bikes". Dieses wurde in einem Hinterhof zwischen dem Schillergäßchen und der Neugasse vom Täter zurückgelassen. Wer kann Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen bzw. zum Tatgeschehen geben. Hinweise bitte an die Polizei in Jena unter. Unter Tel.: 03641/81-0

Schlägerei vor der Goethe Galerie in Jena

Am frühen Samstagabend dem 22.06.2024 gegen ca. 18:30 Uhr, am Rande einer Public Viewing Veranstaltung, kam es vor dem Haupteingang der Goethe Galerie in Jena zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Dabei solle eine Person durch eine andere Person mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden sein. Dadurch solle die Person zu Boden gefallen sein und durch drei weitere Personen, am Boden liegend geschlagen und getreten wurden sein. Bei diesem Fall sollen zwei Personengruppen mit südländischem Erscheinungsbild involviert gewesen sein. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren bezüglich Gefährlicher Körperverletzung wurde eröffnet. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei Jena bittet dringend um Ihre Mithilfe? Hat jemand das Tatgeschen beobachtet? Kann jemand Angaben zum Täter bzw. dem Tatgeschehen, oder zu Tatbeteiligten machen? Hinweise an die Polizei Jena unter Tel.: 03641/81-0

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell