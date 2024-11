Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brennende Mülltonne

Erfurt (ots)

In Erfurt rückten Einsatzkräfte Mittwochabend zu einer brennenden Mülltonne aus. Ein Unbekannter hatte sich in der Straße Am Drosselberg gegen 22:00 Uhr dem großen Behälter für Papiermüll genähert. Auf unbekannte Weise steckte er den Deckel in Brand. Die Feuerwehr war jedoch schnell vor Ort und konnte so Schlimmeres verhindern. An der Mülltonne entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell