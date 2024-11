Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fußgänger schwer verletzt

Erfurt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Erfurter Innenstadt wurde ein Fußgänger Mittwochvormittag schwer verletzt. Ein 72-Jähriger VW-Fahrer war gegen 11:55 Uhr in der Görmergasse unterwegs gewesen, als er verbotswidrig nach links in die Neuwerkstraße abbiegen wollte. Dabei übersah der Mann einen von links kommenden 77 Jahre alten Fußgänger. Der Autofahrer stieß mit dem Fußgänger zusammen und verletzte ihn dadurch schwer. Zur weiteren Behandlung musste der 77-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden. Der VW-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (SE)

