Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0089 --Erfolgreiche Polizeikontrollen im Viertel und in der Bahnhofsvorstadt--

Bremen (ots)

- Ort: Bremen Mitte/ Östliche Vorstadt, OT Bahnhofsvorstadt/ Steintor Zeit: 15.02.24, ab 16.00 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen führten am Donnerstag gezielte Großkontrollen an mehreren Brennpunkten im Ostertor-/Steintorviertel und in der Bahnhofsvorstadt durch. Der Polizeieinsatz dauerte bis in die späten Abendstunden an. Bei den polizeilichen Maßnahmen sind über 20 Personen kontrolliert und zahlreiche Verstöße u.a. gegen das Betäubungsmittelgesetz und gegen das Waffengesetz festgestellt und geahndet worden. Des Weiteren konnte ein Tatverdächtiger nach einer Raubtat gestellt werden.

Die Kriminalitätsbekämpfung im Viertel und in der Bahnhofsvorstadt ist ein Schwerpunkt der Polizei Bremen. Die Kontroll-und Präsenzmaßnahmen werden weiterhin gezielt fortgesetzt.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell