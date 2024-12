POL-PDNR: Aktuelle Häufung von betrügerischen Anrufen

Buchholz/Ww. (ots) - Am Morgen des 15.12.2024 gegen 08:00 Uhr kam es zu einem größeren Polizeieinsatz unter Beteiligung mehrerer Funkstreifenwagen in einem Wohngebiet in Buchholz/Ww. Auslöser des Einsatzes waren Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen. In der Folge kam es zwischen beiden Gruppen zu Körperverletzungsdelikten, Sachbeschädigungen und Hausfriedensbruch. Da Beteiligte beider Gruppe dem Alkohol ...

mehr