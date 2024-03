POL-FR: Görwihl: Garagenbrand

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Samstag, 23.03.2024, kam es in der Tiefgarage beim Kursaal in der Innenstadt von Bad Säckingen zu gleich zwei Brandalarmen. Gegen 01:45 Uhr hatten Unbekannte einen Handfeuermelder betätigt. Gegen 05:40 Uhr löste erneut die Brandmeldeanlage in der Tiefgarage aus. Unbekannte hatten dieses Mal einen Papierhaufen angezündet. Der dadurch entstandene Rauch sorgte für die Alarmierung der ...

