POL-PDNR: Polizeieinsatz in Buchholz

Buchholz/Ww. (ots)

Am Morgen des 15.12.2024 gegen 08:00 Uhr kam es zu einem größeren Polizeieinsatz unter Beteiligung mehrerer Funkstreifenwagen in einem Wohngebiet in Buchholz/Ww. Auslöser des Einsatzes waren Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen. In der Folge kam es zwischen beiden Gruppen zu Körperverletzungsdelikten, Sachbeschädigungen und Hausfriedensbruch. Da Beteiligte beider Gruppe dem Alkohol zusprachen und sich weiterhin teils aggressiv verhielten, wurden sie dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt.

