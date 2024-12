POL-PDNR: Bei Rot über die Ampel - Blutprobe durch die Polizei

Anhausen (ots) - Am Mittag des 12.12.2024 kam es in Anhausen zu einem Betrugsversuch, bei welchem eine augenscheinliche Betrügerbande in Rahmen eines sog. "Haustürgeschäfts" nicht fachmännische Arbeiten am Dach eines Wohnhauses angeboten und ausgeführt hat. Der 87-jährige Geschädigte wurde im Anschluss durch ...

