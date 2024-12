POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht durch aufmerksame Zeugen geklärt

Urbach (ots) - Am 12.12.2024, gegen 16:30 Uhr, kam es in der Mittelstraße in Urbach zu einem Verkehrsunfall, bei welchem der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug einen Zaun sowie eine Straßenlaterne beschädigte. Er entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es könnte sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen LKW gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter ...

